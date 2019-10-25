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Свитолина сыграет в одной группе с Плишковой, Андрееску и Халеп

Свитолина сыграет в одной группе с Плишковой, Андрееску и Халеп
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Супертурнир уже на горизонте.

Состоялась жеребьевка женского Итогового турнира-2019 в китайском городе Шэньчжэнь.

В красную группу попали первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

Пурпурную группу составили Каролина Плишкова (Чехия), Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния) и Элина Свитолина (Украина).

Для Барти, Андрееску и Бенчич это дебютная поездка на Итоговый.

  • Свитолина – действующая чемпионка Итогового турнира.
  • В 2019 году турниры «Большого шлема» выиграли Осака (Australian Open), Барти («Ролан Гаррос»), Халеп (Уимблдон) и Андрееску (US Open).
  • Турнир стартует 27 октября.
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