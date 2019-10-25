Instagram

Свитолина, Осака или Халеп? Выбери самую знойную участницу Итогового турнира

Свитолина, Осака или Халеп? Выбери самую знойную участницу Итогового турнира
Eurosport

47 мин. назад

Все решаешь только ты.

25 октября состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который пройдет в китайском Шэньчжене.

В пурпурную группу попали украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп. Места в красной группе достались австралийке Эшли Барти, японке Наоми Осаке, чешке Петре Квитовой и швейцарке Белинде Бенчич.

Eurosport.ru в преддверии финального аккорда сезона предлагает выбрать самую симпатичную девушку из числа лучших теннисисток мира. Поехали!

  • Итоговый турнир стартует 27 октября и продлится до 3 ноября.
  • В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Медведев: «Боюсь ли, что за межсезонье соперники изучат мою игру? Циципас уже пять раз пытался»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте