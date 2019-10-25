Свитолина, Осака или Халеп? Выбери самую знойную участницу Итогового турнира
Все решаешь только ты.
25 октября состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который пройдет в китайском Шэньчжене.
В пурпурную группу попали украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп. Места в красной группе достались австралийке Эшли Барти, японке Наоми Осаке, чешке Петре Квитовой и швейцарке Белинде Бенчич.
Eurosport.ru в преддверии финального аккорда сезона предлагает выбрать самую симпатичную девушку из числа лучших теннисисток мира. Поехали!
- Итоговый турнир стартует 27 октября и продлится до 3 ноября.
- В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.
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