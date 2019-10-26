Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что на гала-вечер перед Итоговым турниром WTA она пришла в брюках.

«В прошлом году я никак не могла подобрать, в чем пойти на вечер, и выбрала брюки. Они ведь тоже могут быть элегантными. В этом году я спросила, могу ли я снова прийти в брюках. Некоторые люди говорят, что они помогли мне выиграть.

Да, я вообще чувствую себя более комфортно, когда надеваю брюки. Вчера мы очень долго ждали жеребьевку и так далее, это был очень долгий день. Мне удобнее в брюках», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Предыдущие два Итоговых турнира выигрывала теннисистка, которая пришла на гала-вечер в брюках: сама Элина в 2018-м и Каролин Возняцки годом ранее.

В этом году Свитолина попала в пурпурную группу вместе с Каролиной Плишковой, Бьянкой Андрееску и Симоной Халеп.

Итоговый турнир стартует 27 октября.

Свитолина, Осака или Халеп? Выбери самую знойную участницу Итогового турнира

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