Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на старте Итогового турнира WTA, но главный хайлайт – у теннисистки из Канады.

В первом для соперниц матче стартовавшего в Китае турнира сильнее оказалась более опытная Симона, но огню добавляла ее юная оппонентка. Только взгляните на этот дерзкий твинер из второго сета.

Румыка победила со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

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