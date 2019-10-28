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Андрееску исполнила шикарный твинер и выиграла розыгрыш у Халеп

Андрееску исполнила шикарный твинер и выиграла розыгрыш у Халеп
Eurosport

1 час назад

Итоговая победа осталась за Симоной, но канадская теннисистка играла красиво.

Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на старте Итогового турнира WTA, но главный хайлайт – у теннисистки из Канады.

В первом для соперниц матче стартовавшего в Китае турнира сильнее оказалась более опытная Симона, но огню добавляла ее юная оппонентка. Только взгляните на этот дерзкий твинер из второго сета.

  • Румыка победила со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
  • Матч продолжался 1 час 53 минуты.

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