Eurosport
Андрееску исполнила шикарный твинер и выиграла розыгрыш у Халеп
Итоговая победа осталась за Симоной, но канадская теннисистка играла красиво.
Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на старте Итогового турнира WTA, но главный хайлайт – у теннисистки из Канады.
В первом для соперниц матче стартовавшего в Китае турнира сильнее оказалась более опытная Симона, но огню добавляла ее юная оппонентка. Только взгляните на этот дерзкий твинер из второго сета.
- Румыка победила со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
- Матч продолжался 1 час 53 минуты.
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