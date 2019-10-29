Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA.

Причиной такого решения стала травма плеча. Вместо 22-летней японки в красной группе сыграет Кики Бертенс. Уже сегодня, 29 октября, она выйдет на матч против первой ракетки мира Эшли Барти.

«Я расстроена тем, что вынуждена сняться. Это прекрасный турнир, событие года в WTA. Я не так хотела завершить Итоговый и сезон в целом. Буду ждать выздоровления и надеяться на возвращение в Шэньчжэнь в следующем году», – сказала Осака в комментарии сайту WTA.

Осака занимает третье место в текущем рейтинге WTA, уступая Барти и Каролине Плишковой.

В 2019 году она выиграла Australian Open и завоевала второй титул «Большого шлема» подряд.

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