Getty Images
Осака снялась с Итогового турнира из-за травмы
Третья ракетка мира не доиграла сезон до конца.
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA.
Причиной такого решения стала травма плеча. Вместо 22-летней японки в красной группе сыграет Кики Бертенс. Уже сегодня, 29 октября, она выйдет на матч против первой ракетки мира Эшли Барти.
«Я расстроена тем, что вынуждена сняться. Это прекрасный турнир, событие года в WTA. Я не так хотела завершить Итоговый и сезон в целом. Буду ждать выздоровления и надеяться на возвращение в Шэньчжэнь в следующем году», – сказала Осака в комментарии сайту WTA.
- Осака занимает третье место в текущем рейтинге WTA, уступая Барти и Каролине Плишковой.
- В 2019 году она выиграла Australian Open и завоевала второй титул «Большого шлема» подряд.
Свитолина, Осака или Халеп? Выбери самую знойную участницу Итогового турнира
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте