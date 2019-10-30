Канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Итогового турнира WTA по ходу матча с чешкой Каролиной Плишковой.

Андрееску уступила в первом сете со счетом 3:6, после чего почувствовала боль в колене. Несмотря на травму, канадка хотела продолжить борьбу. «Мое колено скрутило, я слышала хруст. Это мениск, я не могу даже согнуть ногу. Колено хрустит каждый раз, когда я двигаюсь, и чертовски болит», – сказала Бьянка в беседе со своим тренером Сильвеном Бруно.

«Не усердствуй лишний раз», – ответил коуч. «Я не хочу сниматься. Если бы это был матч против Халеп, тогда да. Но Каролина допускает ошибки», – заявила Андрееску.

Тем не менее, канадка все же покинула турнир, заявив после матча следующее: «Может быть, я могла бы сыграть еще. Я не знаю. Моя команда сказала «нет». Хорошо, что я снялась. Если честно, сама бы я продолжила матч. И если так, то я бы просто скулила на корте. Я не хотела бы этого».

В другом сегодняшнем матче украинка Элина Свитолина выиграла у румынки Симоны Халеп – 7:5, 6:3.

Свитолина, Андрееску, Халеп и Плишкова представляют пурпурную группу. Действующая победительница Итовогого турнира – Свитолина.

Свитолина, Осака или Халеп? Выбери самую знойную участницу Итогового турнира

Качай приложение Eurosport для iOS или Android