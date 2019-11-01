Getty Images
«Гаэль делает на тренировках безумные вещи». Монфис вдохновил Свитолину на крутейший твинер
Общение с французом не проходит даром.
Украинская теннисистка Элина Свитолина исполнила эффектный твинер в матче Итогового турнира WTA против Симоны Халеп и объяснила, когда такой удар получался у нее в последний раз.
«Кажется, на тренировке с Гаэлем. Он делает на тренировках столько безумных вещей», – цитирует 25-летнюю Свитолину Tennis World USA.
Украинка уже вышла в полуфинал турнира и заявила, что для нее важен каждый матч. «Каждая игра имеет значение. Я знаю, что когда нахожусь в хорошей форме, то могу играть очень хорошо: хорошо двигаться, хорошо защищаться. Надеюсь, на этом турнире у меня получится еще многое», – рассказала Элина.
- На Итоговом Свитолина обыграла Каролину Плишкову и Симону Халеп.
- Элина – действующая чемпионка турнира.
- Ее бойфренд Гаэль Монфис сохраняет шансы попасть на Итоговый турнир ATP с последнего места.
«Они тоже могут быть элегантными». Свитолина объяснила, почему пришла на гала-вечер в брюках