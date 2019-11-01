Украинская теннисистка Элина Свитолина исполнила эффектный твинер в матче Итогового турнира WTA против Симоны Халеп и объяснила, когда такой удар получался у нее в последний раз.

«Кажется, на тренировке с Гаэлем. Он делает на тренировках столько безумных вещей», – цитирует 25-летнюю Свитолину Tennis World USA.

Украинка уже вышла в полуфинал турнира и заявила, что для нее важен каждый матч. «Каждая игра имеет значение. Я знаю, что когда нахожусь в хорошей форме, то могу играть очень хорошо: хорошо двигаться, хорошо защищаться. Надеюсь, на этом турнире у меня получится еще многое», – рассказала Элина.

На Итоговом Свитолина обыграла Каролину Плишкову и Симону Халеп.

Элина – действующая чемпионка турнира.

Ее бойфренд Гаэль Монфис сохраняет шансы попасть на Итоговый турнир ATP с последнего места.

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