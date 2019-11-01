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Свитолина сыграет с Бенчич в полуфинале Итогового турнира
Сумеет ли украинка защитить титул?
Определились все участницы полуфиналов Итогового турнира WTA.
Двумя лучшими теннисистками красной группы стали первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Из пурпурной группы в полуфинал шагнули украинка Элина Свитолина, ставшая первой за шесть лет теннисисткой со 100-процентным результатом на групповой стадии, и чешка Каролина Плишкова.
В полуфинале Свитолина встретится с Бенчич, Плишкова – с Барти.
- Свитолина – действующий победитель Итогового турнира WTA.
- Итоговый турнир ATP стартует 11 ноября.
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