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Свитолина сыграет с Бенчич в полуфинале Итогового турнира

Свитолина сыграет с Бенчич в полуфинале Итогового турнира
Eurosport

7 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Сумеет ли украинка защитить титул?

Определились все участницы полуфиналов Итогового турнира WTA.

Двумя лучшими теннисистками красной группы стали первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Из пурпурной группы в полуфинал шагнули украинка Элина Свитолина, ставшая первой за шесть лет теннисисткой со 100-процентным результатом на групповой стадии, и чешка Каролина Плишкова.

В полуфинале Свитолина встретится с Бенчич, Плишкова – с Барти.

  • Свитолина – действующий победитель Итогового турнира WTA.
  • Итоговый турнир ATP стартует 11 ноября.

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