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Свитолина и Барти сойдутся в финале
Кульминация женского сезона.
Состоялись полуфинальные матчи Итогового турнира WTA-2019.
В первой игре действующая чемпионка турнира Элина Свитолина из Украины победила Белинду Бенчич из Швейцарии – 5:7, 6:3, 4:1. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут, после чего швейцарка отказалась от продолжения борьбы.
Соперницей Свитолиной станет первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, обыгравшая Каролину Плишкову из Чехии – 4:6, 6:2, 6:3.
- Финальный матч состоится 3 ноября.
- Год назад Элина в трех сетах расправилась со Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2).
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