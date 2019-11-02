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Свитолина и Барти сойдутся в финале

Свитолина и Барти сойдутся в финале
Eurosport

1 час назад

Кульминация женского сезона.

Состоялись полуфинальные матчи Итогового турнира WTA-2019.

В первой игре действующая чемпионка турнира Элина Свитолина из Украины победила Белинду Бенчич из Швейцарии – 5:7, 6:3, 4:1. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут, после чего швейцарка отказалась от продолжения борьбы.

Соперницей Свитолиной станет первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, обыгравшая Каролину Плишкову из Чехии – 4:6, 6:2, 6:3.

  • Финальный матч состоится 3 ноября.
  • Год назад Элина в трех сетах расправилась со Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2).
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