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Барти обыграла Свитолину и взяла титул
Украинка могла повторить результат 2018 года, но остановилась в шаге от дубля.
Австралийская теннисистка, лидер рейтинга WTA Эшли Барти выиграла Итоговый турнир-2019. В решающем матче она победила украинку Элину Свитолину – 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 28 минут. Барти впервые выступала на Итоговом турнире – и сразу выиграла. За ивент она заработала 4,65 млн евро – крупнейший пот в истории тенниса.
- На счету Барти стало четыре титула в 2019 году: Майами, «Ролан Гаррос», Бирмингем и Итоговый.
- В 2018-м Итоговый турнир выиграла Элина Свитолина, обыгравшая в решающем матче Слоан Стивенс.
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