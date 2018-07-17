17.07.18 - Sportzentrum 1
В. КужмоваВиктория Кужмова
Не ранее
11:30
М. ТревисанМартина Тревисан
WTA Гштаад • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Виктория Кужмова - Мартина Тревисан
WTA Гштаад - 17 июля 2018

Это Теннис, и это Ladies Championship Gstaad! Следите за матчем Виктория Кужмова – Мартина Тревисан на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 17 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Виктория Кужмова и Мартина Тревисан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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