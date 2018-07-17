17.07.18 - Roy Emerson Arena
Ф. СкьявонеФранческа Скьявоне
Не ранее
14:00
С. СтосурСаманта Стосур
WTA Гштаад • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Франческа Скьявоне - Саманта Стосур
WTA Гштаад - 17 июля 2018

Это Теннис, и это Ladies Championship Gstaad! Следите за матчем Франческа Скьявоне – Саманта Стосур на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 17 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Франческа Скьявоне и Саманта Стосур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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