17.07.18 - Roy Emerson Arena
А. ЛоттнерАнтония Лоттнер
Не ранее
16:30
В. ГолубицВиктория Голубиц
WTA Гштаад • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Антония Лоттнер - Виктория Голубиц
WTA Гштаад - 17 июля 2018

Это Теннис, и это Ladies Championship Gstaad! Следите за матчем Антония Лоттнер – Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 17 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Антония Лоттнер и Виктория Голубиц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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