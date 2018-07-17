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Антония Лоттнер - Виктория Голубиц

WTA Гштаад - 17 июля 2018

Это Теннис, и это Ladies Championship Gstaad! Следите за матчем Антония Лоттнер – Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 17 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Антония Лоттнер и Виктория Голубиц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.