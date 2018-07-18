Онлайн

Сара Соррибес - Валентина Ивахненко

WTA Гштаад - 18 июля 2018

Это Теннис, и это Ladies Championship Gstaad! Следите за матчем Сара Соррибес – Валентина Ивахненко на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Сара Соррибес и Валентина Ивахненко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.