17.07.18 - Court 1
К. Фон ДайхманнКатинка Фон Дайхманн
Не ранее
11:30
П. ШнидерПатти Шнидер
WTA Гштаад • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Катинка Фон Дайхманн - Патти Шнидер
WTA Гштаад - 17 июля 2018

Это Теннис, и это Ladies Championship Gstaad! Следите за матчем Катинка Фон Дайхманн – Патти Шнидер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 17 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Катинка Фон Дайхманн и Патти Шнидер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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