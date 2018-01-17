WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

И.Дуань VS С.Чжэн

17 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Guangzhou International Tennis Center
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Онлайн - Инъин Дуань - Сайсай Чжэн

WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Инъин Дуань - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Инъин Дуань
Инъин
Дуань
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Больше матчей
Сайсай Чжэн
Сайсай
Чжэн
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
37
Последние матчи
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