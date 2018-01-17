WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
И.Дуань VS С.Чжэн
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Инъин Дуань - Сайсай Чжэн
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Инъин Дуань - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Инъин
Дуань
Дуань
Китай
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст30
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
2
3
К.Младенович✓
6
6
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Одиночный разряд
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И.Дуань
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5
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6
6
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Сайсай
Чжэн
Чжэн
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг37
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Томлянович✓
6
64
6
С.Чжэн
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7
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6
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