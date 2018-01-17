Онлайн - Инъин Дуань - Сайсай Чжэн

WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Инъин Дуань - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.