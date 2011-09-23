WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд

... VS ...

18 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Guangzhou International Tennis Center
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WTA Гуанчжоу - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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