WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Свитолина VS Р.Питерсон
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - Ребекка Питерсон
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Ребекка Питерсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг3
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович✓
6
4
6
Э.Свитолина
4
6
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
1
65
Э.Свитолина✓
3
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Свитолина
3
1
С.Уильямс✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина✓
6
6
Й.Конта
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина✓
7
6
М.Киз
5
4
Больше матчей
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг52
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Финал
Е.Рыбакина
2
0
Р.Питерсон✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Питерсон✓
6
6
Н.Стоянович
3
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Питерсон✓
6
63
77
М.Линетт
3
77
65
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон✓
77
6
Я.Фетт
61
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон✓
6
6
Ф.Сюнь
0
3
Больше матчей
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