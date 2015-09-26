WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Зиданшек VS Д.Паолини

17 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Guangzhou International Tennis Center
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Онлайн - Тамара Зиданшек - Джасмине Паолини

WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тамара Зиданшек - Джасмине Паолини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Тамара Зиданшек
Тамара
Зиданшек
СловенияСловения
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
67
Последние матчи
Больше матчей
Джасмине Паолини
Джасмине
Паолини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
126
Последние матчи
Больше матчей

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