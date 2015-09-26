WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Зиданшек VS Д.Паолини
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Тамара Зиданшек - Джасмине Паолини
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тамара Зиданшек - Джасмине Паолини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тамара
Зиданшек
Зиданшек
Словения
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг67
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Одиночный разряд
Первый раунд
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1
7
1
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5
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Одиночный разряд
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6
4
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4
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Одиночный разряд
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Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Зиданшек
1
2
Ц.Ван✓
6
6
Больше матчей
Джасмине
Паолини
Паолини
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг126
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
7
6
Д.Паолини
5
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
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