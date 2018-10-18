WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
О.Жабер VS Б.Пера
16 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Онс Жабер - Бернарда Пера
WTA Гуанчжоу - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Бернарда Пера на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Онс
Жабер
Жабер
Тунис
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)66
- Возраст25
WTA рейтинг55
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
О.Жабер
1
6
4
К.Плишкова✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Жабер✓
3
6
6
А.Саснович
6
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
68
2
О.Жабер✓
710
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
2
2
Д.Брэйди✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
6
4
4
И.Швёнтек✓
4
6
6
Больше матчей
Бернарда
Пера
Пера
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Болквадзе✓
6
5
6
Б.Пера
3
7
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Синякова✓
4
78
6
Б.Пера
6
66
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера✓
3
6
6
Б.Стрыцова
6
2
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
0
2
Б.Пера✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пера
2
3
В.Кудерметова✓
6
6
Больше матчей
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