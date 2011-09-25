WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Завацкая VS Ф.Ферро
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Катарина Завацкая - Фиона Ферро
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катарина Завацкая - Фиона Ферро на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катарина
Завацкая
Завацкая
Украина
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст19
WTA рейтинг139
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63
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Фиона
Ферро
Ферро
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- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг61
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