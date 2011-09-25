WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Завацкая VS Ф.Ферро

17 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Guangzhou International Tennis Center
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Онлайн - Катарина Завацкая - Фиона Ферро

WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катарина Завацкая - Фиона Ферро на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Катарина Завацкая
Катарина
Завацкая
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
139
Последние матчи
Больше матчей
Фиона Ферро
Фиона
Ферро
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
61
Последние матчи
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