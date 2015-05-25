WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Крунич VS ...

18 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Guangzhou International Tennis Center
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Онлайн - Александра Крунич - ...

WTA Гуанчжоу - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александра Крунич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александра Крунич
Александра
Крунич
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    55
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
123
Последние матчи
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