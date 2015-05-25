WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Крунич VS ...
18 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александра Крунич - ...
WTA Гуанчжоу - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александра Крунич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александра
Крунич
Крунич
Сербия
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)55
- Возраст26
WTA рейтинг123
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич✓
6
6
А.Саснович
4
2
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай✓
6
6
А.Крунич
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
3
67
А.Остапенко✓
6
79
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс✓
6
6
А.Крунич
3
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пьери
2
3
А.Крунич✓
6
6
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