WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Крунич VS А.Саснович

16 сентября 2019 г. Начало после 08:00

Centre Court
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Онлайн - Александра Крунич - Александра Саснович

WTA Гуанчжоу - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александра Крунич - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александра Крунич
Александра
Крунич
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    55
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
123
Последние матчи
Больше матчей
Александра Саснович
Александра
Саснович
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
50
Последние матчи
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