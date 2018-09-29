WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Крунич VS А.Саснович
16 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Александра Крунич - Александра Саснович
WTA Гуанчжоу - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александра Крунич - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александра
Крунич
Крунич
Сербия
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)55
- Возраст26
WTA рейтинг123
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Александра
Саснович
Саснович
Белоруссия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг50
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
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3
6
6
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