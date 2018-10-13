WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Петкович VS Л.Керкове
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андреа Петкович - Лесли Керкове
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Лесли Керкове на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст32
WTA рейтинг77
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Мертенс✓
6
6
А.Петкович
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович✓
6
6
П.Квитова
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
6
5
63
К.Джорджи✓
3
7
77
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
3
4
А.Петкович✓
6
6
Больше матчей
Лесли
Керкове
Керкове
Нидерланды
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)55
- Возраст27
WTA рейтинг158
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
6
6
Л.Керкове
2
0
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Керкове
65
4
И.Йорович✓
77
6
WTA Гонконг
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Керкове
1
77
1
Ч.Шуай✓
6
64
6
WTA Гонконг
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Схофс
4
0
Л.Керкове✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Керкове
61
64
Я.Викмайер✓
77
77
Больше матчей
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