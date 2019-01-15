WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Кенин VS Л.Зигемунд
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Софиа Кенин - Лаура Зигемунд
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Софиа Кенин - Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова✓
6
4
6
С.Кенин
4
6
1
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
2
С.Кенин✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
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Л.Зигемунд
64
0
Больше матчей
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг79
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова✓
6
4
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
6
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64
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U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
7
3
4
Л.Зигемунд✓
5
6
6
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