WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Козлова VS Ч.Шуай
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Катерина Козлова - Чжэн Шуай
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Чжэн Шуай на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг72
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Козлова
77
4
4
Н.Стоянович✓
65
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Козлова✓
6
6
Д.Якупович
2
2
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова✓
6
6
Г.Арн
2
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Таунсенд✓
3
6
6
К.Козлова
6
3
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
4
2
А.Корне✓
6
6
Больше матчей
Чжэн
Шуай
Шуай
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)66
- Возраст30
WTA рейтинг34
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Шуай
0
0
A
Л.Чжоу✓
6
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай✓
6
6
А.Крунич
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Конта✓
6
6
Ч.Шуай
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
65
6
3
Ч.Шуай✓
77
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Голубиц
2
1
Ч.Шуай✓
6
6
Больше матчей
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