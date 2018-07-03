Онлайн - Катерина Козлова - Чжэн Шуай

WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Чжэн Шуай на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.