WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Козлова VS Ч.Шуай

17 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Guangzhou International Tennis Center
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Онлайн - Катерина Козлова - Чжэн Шуай

WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Чжэн Шуай на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Катерина Козлова
Катерина
Козлова
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей
Чжэн Шуай
Чжэн
Шуай
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей

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