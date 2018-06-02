WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Стосур VS Т.Мартинкова
16 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Саманта Стосур - Тереза Мартинкова
WTA Гуанчжоу - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Тереза Мартинкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг129
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- Вес (кг)-
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