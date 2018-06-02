Онлайн - Саманта Стосур - Тереза Мартинкова

WTA Гуанчжоу - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Тереза Мартинкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.