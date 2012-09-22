WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Бузкова VS ...
18 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Мари Бузкова - ...
WTA Гуанчжоу - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мари Бузкова - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мари
Бузкова
Бузкова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)58
- Возраст21
WTA рейтинг63
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бузкова✓
6
2
78
Ф.Сюнь
3
6
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
1
7
6
М.Бузкова
6
5
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Бузкова
6
3
3
С.Уильямс✓
1
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Бузкова✓
6
0
С.Халеп
4
0
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Бузкова✓
6
6
А.Остапенко
2
2
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