WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Ш.Пен VS Ц.Ван
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Шуай Пен - Цян Ван
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Цян Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг109
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Ш.Пен
1
6
2
Е.Рыбакина✓
6
3
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Чжоу
4
65
Ш.Пен✓
6
77
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ш.Пен✓
6
0
6
К.Плишкова
3
6
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
Ш.Пен✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари✓
65
6
6
Ш.Пен
77
4
2
Больше матчей
Цян
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг12
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс✓
6
6
Ц.Ван
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Ц.Ван✓
6
6
Э.Барти
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Ферро
61
3
Ц.Ван✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
5
4
Ц.Ван✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Доулхайд
4
4
Ц.Ван✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
04/09/2019
Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не стремится запугивать соперниц на корте
US Open