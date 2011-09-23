WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Фрех VS Н.Стоянович
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Магдалена Фрех - Нина Стоянович
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Магдалена Фрех - Нина Стоянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Магдалена
Фрех
Фрех
Польша
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг197
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
7
3
4
Л.Зигемунд✓
5
6
6
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович✓
7
6
М.Фрех
5
2
WTA Лугано
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон✓
6
77
М.Фрех
3
62
WTA Чарльстон
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
1
6
5
М.Бузарнеску✓
6
4
7
WTA Дубай
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
3
6
4
Д.Касаткина✓
6
3
6
Больше матчей
Нина
Стоянович
Стоянович
Сербия
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг110
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Питерсон✓
6
6
Н.Стоянович
3
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Козлова
77
4
4
Н.Стоянович✓
65
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стосур
4
3
Н.Стоянович✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Стоянович✓
6
6
Я.Ван
2
4
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пера✓
4
6
6
Н.Стоянович
6
4
3
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