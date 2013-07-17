WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Голубиц VS ...
16 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Court 3
Матч
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Онлайн - Виктория Голубиц - ...
WTA Гуанчжоу - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Голубиц - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Голубиц
Голубиц
Швейцария
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)58
- Возраст26
WTA рейтинг73
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина✓
6
3
7
В.Голубиц
4
6
5
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Арруабаррена
6
0
3
В.Голубиц✓
1
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Кристиан
3
2
В.Голубиц✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Голубиц
2
1
Ч.Шуай✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро✓
6
6
В.Голубиц
0
1
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