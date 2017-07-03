WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Блинкова VS С.Соррибес
17 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анна Блинкова - Сара Соррибес
WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Блинкова - Сара Соррибес на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анна
Блинкова
Блинкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг76
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака✓
6
65
6
А.Блинкова
4
77
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
Ц.Ван✓
0
6
6
А.Блинкова
6
1
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску
6
3
3
А.Блинкова✓
1
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Вандевеге
3
0
А.Блинкова✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Блинкова
2
7
2
V.Gracheva✓
6
5
6
Больше матчей
Сара
Соррибес
Соррибес
Испания
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)69
- Возраст22
WTA рейтинг82
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Соррибес
5
1
М.Дои✓
7
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Соррибес✓
6
6
В.Флинк
3
1
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес✓
6
3
6
С.Кирстя
2
6
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
6
6
С.Соррибес
1
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес
4
5
Ф.Ферро✓
6
7
Больше матчей
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