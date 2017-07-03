WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Блинкова VS С.Соррибес

17 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Guangzhou International Tennis Center
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Онлайн - Анна Блинкова - Сара Соррибес

WTA Гуанчжоу - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Блинкова - Сара Соррибес на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анна Блинкова
Анна
Блинкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
76
Последние матчи
Больше матчей
Сара Соррибес
Сара
Соррибес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
82
Последние матчи
Больше матчей

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