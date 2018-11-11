Онлайн - Анна Блинкова - Софиа Кенин

WTA Гуанчжоу - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Блинкова - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.