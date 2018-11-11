WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Полуфинал
А.Блинкова VS С.Кенин
20 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Анна Блинкова - Софиа Кенин
WTA Гуанчжоу - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Блинкова - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анна
Блинкова
Блинкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг76
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Бузкова
3
1
А.Блинкова
✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Блинкова
✓
6
7
А.Крунич
2
5
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Блинкова
✓
2
6
4
С.Соррибес
6
1
1
A
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака
✓
6
65
6
А.Блинкова
4
77
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
Ц.Ван
✓
0
6
6
А.Блинкова
6
1
4
Больше матчей
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин
✓
7
6
Д.Паолини
5
1
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин
✓
6
6
К.Завацкая
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин
✓
6
6
Л.Зигемунд
4
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
✓
6
4
6
С.Кенин
4
6
1
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
2
С.Кенин
✓
6
6
Больше матчей
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