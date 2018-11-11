WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Полуфинал

А.Блинкова VS С.Кенин

20 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Centre Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Анна Блинкова - Софиа Кенин

WTA Гуанчжоу - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Блинкова - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анна Блинкова
Анна
Блинкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
76
Последние матчи
Больше матчей
Софиа Кенин
Софиа
Кенин
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
20
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

«Ролан Гаррос»: Кенин – Серена Уильямс

Ролан Гаррос Женщины
01/06/2019
play
Видео

«Расслабляюсь, будто уже проиграла». Блинкова – о камбэке с 0:4 в решающей партии

Ролан Гаррос
28/05/2019

Экс-москвичка чуть не выбила Халеп во втором раунде – Симона вытащила матч с 2:4 в третьем сете

Australian Open
17/01/2019

Чехия в 11-й раз выиграла Кубок Федерации

Fed Cup
11/11/2018