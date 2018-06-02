WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
Б.Пера VS С.Стосур
18 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Guangzhou International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Бернарда Пера - Саманта Стосур
WTA Гуанчжоу - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бернарда Пера - Саманта Стосур на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бернарда
Пера
Пера
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
4
3
Б.Пера✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Болквадзе✓
6
5
6
Б.Пера
3
7
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Синякова✓
4
78
6
Б.Пера
6
66
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера✓
3
6
6
Б.Стрыцова
6
2
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
0
2
Б.Пера✓
6
6
Больше матчей
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг129
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур✓
6
6
Т.Мартинкова
2
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стосур
4
3
Н.Стоянович✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур✓
78
6
А.Родионова
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3
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Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова✓
6
6
С.Стосур
1
3
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1/4 финала
С.Стосур
4
2
Ф.Ферро✓
6
6
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