WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Полуфинал

В.Голубиц VS С.Стосур

20 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Centre Court
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Онлайн - Виктория Голубиц - Саманта Стосур

WTA Гуанчжоу - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Голубиц - Саманта Стосур на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Виктория Голубиц
Виктория
Голубиц
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
73
Последние матчи
Больше матчей
Саманта Стосур
Саманта
Стосур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    35
WTA рейтинг
129
Последние матчи
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