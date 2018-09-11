WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд | Полуфинал
В.Голубиц VS С.Стосур
20 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Виктория Голубиц - Саманта Стосур
WTA Гуанчжоу - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Голубиц - Саманта Стосур на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Голубиц
Голубиц
Швейцария
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)58
- Возраст26
WTA рейтинг73
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Голубиц
✓
6
3
6
Ч.Шуай
3
6
4
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова
6
5
0
В.Голубиц
✓
4
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Голубиц
✓
6
6
С.Ван
3
3
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
✓
6
3
7
В.Голубиц
4
6
5
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Арруабаррена
6
0
3
В.Голубиц
✓
1
6
6
Больше матчей
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг129
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Стосур
✓
6
77
Н.Стоянович
2
61
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
4
6
65
С.Стосур
✓
6
1
77
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур
✓
6
6
Т.Мартинкова
2
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стосур
4
3
Н.Стоянович
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур
✓
78
6
А.Родионова
66
3
Больше матчей
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