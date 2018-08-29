WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Соррибес VS С.Кирстя
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Сара Соррибес - Сорана Кирстя
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сара Соррибес - Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сара
Соррибес
Соррибес
Испания
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)69
- Возраст22
WTA рейтинг83
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
6
6
С.Соррибес
1
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес
4
5
Ф.Ферро✓
6
7
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
5
С.Соррибес
4
A
WTA Санта Понса
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне✓
6
6
С.Соррибес
0
1
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Соррибес
4
6
5
Д.Брэйди✓
6
3
7
Больше матчей
Сорана
Кирстя
Кирстя
Румыния
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг106
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Т.Таунсенд✓
7
6
С.Кирстя
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кирстя✓
3
6
6
А.Большова
6
4
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U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя✓
7
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5
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
0
4
В.Ивахненко✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
4
6
2
Ж.Кристиан✓
6
4
6
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