Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | 1/4 финала
Результат
С.Соррибес
5
1
М.Дои
7
6
13 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Сара Соррибес - Мисаки Дои

WTA Хироси́ма - 13 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сара Соррибес - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сара Соррибес
Сара
Соррибес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
83
Последние матчи
Больше матчей
Мисаки Дои
Мисаки
Дои
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.59
  • Вес (кг)
    52
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
108
Последние матчи
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