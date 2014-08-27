Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | 1/4 финала
Результат
С.Соррибес
5
1
М.Дои✓
7
6
13 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Сара Соррибес - Мисаки Дои
WTA Хироси́ма - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сара Соррибес - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сара
Соррибес
Соррибес
Испания
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)69
- Возраст22
WTA рейтинг83
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Соррибес✓
6
6
В.Флинк
3
1
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес✓
6
3
6
С.Кирстя
2
6
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
6
6
С.Соррибес
1
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес
4
5
Ф.Ферро✓
6
7
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
5
С.Соррибес
4
A
Больше матчей
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг108
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Дои✓
6
1
6
З.Хайвс
1
6
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои✓
4
7
6
Ю.Намигата
6
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
5
0
М.Киз✓
7
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
2
2
Е.Александрова✓
6
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич✓
6
3
6
М.Дои
4
6
4
Больше матчей
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