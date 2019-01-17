WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд

З.Хайвс VS А.Потапова

10 сентября 2019 г. Начало после 04:30

Court 9
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Онлайн - Зои Хайвс - Анастасия Потапова

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Зои Хайвс - Анастасия Потапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Зои Хайвс
Зои
Хайвс
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
166
Последние матчи
Больше матчей
Анастасия Потапова
Анастасия
Потапова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
72
Последние матчи
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