WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
З.Хайвс VS А.Потапова
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Court 9
Матч
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Онлайн - Зои Хайвс - Анастасия Потапова
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Зои Хайвс - Анастасия Потапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Зои
Хайвс
Хайвс
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг166
Последние матчи
AusOpen. Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
З.Хайвс
3
3
К.Гарсия✓
6
6
AusOpen. Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Маттек
1
2
З.Хайвс✓
6
6
WTA Хобарт
Одиночный разряд
Второй раунд
З.Хайвс
2
4
Б.Бенчич✓
6
6
WTA Хобарт
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Ларссон
61
62
З.Хайвс✓
77
77
Больше матчей
Анастасия
Потапова
Потапова
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг72
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
К.Гауфф✓
3
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова✓
6
3
А.Потапова
0
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
6
4
2
А.Потапова✓
4
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Бенчич✓
6
6
А.Потапова
2
1
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Севастова✓
6
6
А.Потапова
4
2
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