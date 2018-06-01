Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Полуфинал
Результат
Н.Хибино✓
4
6
6
М.Бузарнеску
6
0
3
14 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Нао Хибино - Михаэла Бузарнеску
WTA Хироси́ма - 14 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нао Хибино - Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нао
Хибино
Хибино
Япония
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)58
- Возраст24
WTA рейтинг145
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Сьех
4
3
Н.Хибино✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино✓
6
3
З.Дияс
1
2
A
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
L.Fernandez
77
65
5
Н.Хибино✓
62
77
7
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Калинская✓
6
6
Н.Хибино
1
1
WTA Монтеррей
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино
5
7
65
С.Викери✓
7
5
77
Больше матчей
Михаэла
Бузарнеску
Бузарнеску
Румыния
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)59
- Возраст31
WTA рейтинг129
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Ван Эйтванк
4
5
М.Бузарнеску✓
6
7
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску✓
77
7
Н.Куруми
61
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бузарнеску✓
6
6
В.Томова
1
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску
6
3
3
А.Блинкова✓
1
6
6
Больше матчей
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