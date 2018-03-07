Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Н.Хибино✓
6
3
З.Дияс
1
2
A
11 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Нао Хибино - Зарина Дияс
WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нао Хибино - Зарина Дияс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нао
Хибино
Хибино
Япония
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)58
- Возраст24
WTA рейтинг145
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
L.Fernandez
77
65
5
Н.Хибино✓
62
77
7
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Калинская✓
6
6
Н.Хибино
1
1
WTA Монтеррей
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино
5
7
65
С.Викери✓
7
5
77
WTA Монтеррей
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Хибино✓
4
6
77
G.Olmos
6
1
65
WTA Майами
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова✓
6
6
Н.Хибино
3
3
Больше матчей
Зарина
Дияс
Дияс
Казахстан
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)64
- Возраст25
WTA рейтинг80
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
2
2
З.Дияс✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
6
6
З.Дияс
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
7
6
Д.Пегула
5
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи✓
6
6
З.Дияс
3
2
Больше матчей
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