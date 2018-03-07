Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Н.Хибино
6
3
З.Дияс
1
2
A
11 сентября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Нао Хибино - Зарина Дияс

WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нао Хибино - Зарина Дияс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Нао Хибино
Нао
Хибино
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
145
Последние матчи
Больше матчей
Зарина Дияс
Зарина
Дияс
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
80
Последние матчи
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