Онлайн - Элисон Ван Эйтванк - Кирстен Флипкенс

WTA Хироси́ма - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.