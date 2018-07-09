WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Ван Эйтванк VS К.Флипкенс
12 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Hiroshima Regional Park Tennis Courts
Матч
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Онлайн - Элисон Ван Эйтванк - Кирстен Флипкенс
WTA Хироси́ма - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Ван Эйтванк
Ван Эйтванк
Бельгия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст25
WTA рейтинг68
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк✓
6
6
И.Бонавентюр
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
5
4
Ц.Ван✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
4
4
Э.Ван Эйтванк✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
6
4
2
А.Потапова✓
4
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти✓
6
6
Э.Ван Эйтванк
1
3
Больше матчей
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг110
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Самсонова
62
4
К.Флипкенс✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Флипкенс
3
5
Б.Андрееску✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
6
2
2
К.Флипкенс✓
3
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Сьех✓
6
6
К.Флипкенс
4
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех✓
77
6
К.Флипкенс
63
3
Больше матчей
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