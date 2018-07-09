WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд

Э.Ван Эйтванк VS К.Флипкенс

12 сентября 2019 г. Начало после 04:00

Hiroshima Regional Park Tennis Courts
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Онлайн - Элисон Ван Эйтванк - Кирстен Флипкенс

WTA Хироси́ма - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элисон Ван Эйтванк
Элисон
Ван Эйтванк
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
68
Последние матчи
Больше матчей
Кирстен Флипкенс
Кирстен
Флипкенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
110
Последние матчи
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