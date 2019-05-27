WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Полуфинал
Результат
М.Дои✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
14 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Мисаки Дои - Вероника Кудерметова
WTA Хироси́ма - 14 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг108
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Соррибес
5
1
М.Дои✓
7
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Дои✓
6
1
6
З.Хайвс
1
6
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои✓
4
7
6
Ю.Намигата
6
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
5
0
М.Киз✓
7
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
2
2
Е.Александрова✓
6
6
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова✓
6
4
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
67
2
В.Кудерметова✓
79
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Лепченко
4
2
В.Кудерметова✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо✓
77
6
В.Кудерметова
64
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
0
2
Б.Пера✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
27/05/2019
Интервью Вероники Кудерметовой после победы над Каролин Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос