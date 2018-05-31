Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Л.Самсонова
62
4
К.Флипкенс
77
6
9 сентября 2019 г.Court 2
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Матч
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Онлайн - Людмила Самсонова - Кирстен Флипкенс

WTA Хироси́ма - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Людмила Самсонова - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Людмила Самсонова
Людмила
Самсонова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
133
Последние матчи
Больше матчей
Кирстен Флипкенс
Кирстен
Флипкенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
110
Последние матчи
Больше матчей

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