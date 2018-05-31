Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Л.Самсонова
62
4
К.Флипкенс✓
77
6
9 сентября 2019 г.Court 2
Матч
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Онлайн - Людмила Самсонова - Кирстен Флипкенс
WTA Хироси́ма - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Людмила Самсонова - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Людмила
Самсонова
Самсонова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг133
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
Полуфинал
Л.Самсонова
3
1
Д.Тайхманн✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Ферро
77
3
4
Л.Самсонова✓
64
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
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6
7
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5
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
6
Д.Форлис
3
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WTA Лозанна
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Хан✓
7
6
Л.Самсонова
5
4
Больше матчей
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг110
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Флипкенс
3
5
Б.Андрееску✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
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6
2
2
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3
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Сьех✓
6
6
К.Флипкенс
4
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех✓
77
6
К.Флипкенс
63
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Якупович
1
3
К.Флипкенс✓
6
6
Больше матчей
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