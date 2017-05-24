Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Л.Зигемунд
6
5
7
П.Тиг
2
7
5
11 сентября 2019 г.Court 2
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Матч
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Патрисия Тиг

WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Патрисия Тиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лаура Зигемунд
Лаура
Зигемунд
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
90
Последние матчи
Больше матчей
Патрисия Тиг
Патрисия
Тиг
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
137
Последние матчи
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