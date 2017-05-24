Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Л.Зигемунд✓
6
5
7
П.Тиг
2
7
5
11 сентября 2019 г.Court 2
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Лаура Зигемунд - Патрисия Тиг
WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Патрисия Тиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг90
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд✓
6
6
В.Савиных
4
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
6
Л.Зигемунд
64
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
7
3
4
Л.Зигемунд✓
5
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
6
0
4
М.Бузарнеску✓
3
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини✓
6
6
Л.Зигемунд
1
4
Больше матчей
Патрисия
Тиг
Тиг
Румыния
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг137
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Тиг✓
6
6
А.Симидзу
4
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Тиг
4
6
4
А.Потапова✓
6
0
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинина
4
4
П.Тиг✓
6
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Райна
2
1
П.Тиг✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Финал
П.Тиг
2
0
Е.Рыбакина✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое