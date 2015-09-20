WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд

В.Флинк VS З.Кучова

10 сентября 2019 г. Начало после 04:30

Court 3
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Онлайн - Варвара Флинк - Зузана Кучова

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Варвара Флинк - Зузана Кучова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Варвара Флинк
Варвара
Флинк
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
160
Последние матчи
Больше матчей
Зузана Кучова
Зузана
Кучова
СловакияСловакия
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
149
Последние матчи
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