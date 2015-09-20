WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Флинк VS З.Кучова
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Court 3
Матч
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Онлайн - Варвара Флинк - Зузана Кучова
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Варвара Флинк - Зузана Кучова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Варвара
Флинк
Флинк
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг160
Последние матчи
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова✓
6
6
В.Флинк
2
1
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Большова✓
6
6
В.Флинк
3
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Флинк
1
4
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6
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Одиночный разряд
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В.Флинк✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
В.Флинк
4
1
Й.Конта✓
6
6
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Зузана
Кучова
Кучова
Словакия
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг149
Последние матчи
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Ормаэчеа✓
6
4
З.Кучова
4
1
A
WTA Лозанна
Одиночный разряд
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А.Потапова✓
6
6
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Второй раунд
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