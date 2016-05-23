Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Финал
Результат
Н.Хибино
6
6
М.Дои
3
2
15 сентября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Нао Хибино - Мисаки Дои

WTA Хироси́ма - 15 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нао Хибино - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 15 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Нао Хибино
Нао
Хибино
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
145
Последние матчи
Больше матчей
Мисаки Дои
Мисаки
Дои
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.59
  • Вес (кг)
    52
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
108
Последние матчи
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