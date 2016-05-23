Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Финал
Результат
Н.Хибино✓
6
6
М.Дои
3
2
15 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Нао Хибино - Мисаки Дои
WTA Хироси́ма - 15 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нао Хибино - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 15 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нао
Хибино
Хибино
Япония
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)58
- Возраст24
WTA рейтинг145
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Хибино✓
4
6
6
М.Бузарнеску
6
0
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Сьех
4
3
Н.Хибино✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино✓
6
3
З.Дияс
1
2
A
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
L.Fernandez
77
65
5
Н.Хибино✓
62
77
7
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Калинская✓
6
6
Н.Хибино
1
1
Больше матчей
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг108
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Дои✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Соррибес
5
1
М.Дои✓
7
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Дои✓
6
1
6
З.Хайвс
1
6
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои✓
4
7
6
Ю.Намигата
6
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
5
0
М.Киз✓
7
6
Больше матчей
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