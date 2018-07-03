WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | 1/4 финала
С.Сьех VS Н.Хибино
13 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Hiroshima Regional Park Tennis Courts
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Онлайн - Су-Вэй Сьех - Нао Хибино
WTA Хироси́ма - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Су-Вэй Сьех - Нао Хибино на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Су-Вэй
Сьех
Сьех
Тайвань
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)57
- Возраст33
WTA рейтинг28
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех✓
1
77
7
П.Хон
6
62
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
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Второй раунд
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6
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Нао
Хибино
Хибино
Япония
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)58
- Возраст24
WTA рейтинг145
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино✓
6
3
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1
2
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