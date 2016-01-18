WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
L.Fernandez VS Н.Хибино
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Leylah Fernandez - Нао Хибино
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Leylah Fernandez - Нао Хибино на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Leylah
Fernandez
Fernandez
Канада
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст17
WTA рейтинг233
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Одиночный разряд
Первый раунд
L.Fernandez
0
1
М.Бузкова✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Уотсон✓
6
7
L.Fernandez
4
5
Больше матчей
Нао
Хибино
Хибино
Япония
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)58
- Возраст24
WTA рейтинг145
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