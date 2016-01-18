Онлайн - Leylah Fernandez - Нао Хибино

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Leylah Fernandez - Нао Хибино на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.