Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Live
К.Макхэйл
67
1
В.Кудерметова
79
2
11 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Кристина Макхэйл - Вероника Кудерметова

WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Макхэйл - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Макхэйл
Кристина
Макхэйл
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
103
Последние матчи
Больше матчей
Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
51
Последние матчи
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