Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
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К.Макхэйл•
67
1
В.Кудерметова
79
2
11 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Кристина Макхэйл - Вероника Кудерметова
WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Макхэйл - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Макхэйл
Макхэйл
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст27
WTA рейтинг103
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл✓
6
6
Г.Миннен
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4
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Одиночный разряд
Второй раунд
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1
6
К.Макхэйл
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4
4
П.Херцог✓
6
6
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Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг51
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
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4
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В.Кудерметова✓
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6
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