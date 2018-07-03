WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
Н.Куруми VS Т.Мария
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Нара Куруми - Татьяна Мария
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нара Куруми - Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нара
Куруми
Куруми
Япония
- Рост (м)1.55
- Вес (кг)53
- Возраст27
WTA рейтинг180
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- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст32
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